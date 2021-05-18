Хранящиеся в Стамбуле доспехи Узун Гасана будут доставлены ​​в Баку

"Мы сотрудничаем с Стамбульским военным музеем. Хранящиеся там доспехи Узун Гасана будут доставлены ​​в Баку. Этот экспонат никогда не покидал музей. Впервые в Баку будут представлены несколько уникальных экспонатов, принадлежащих Узуну Гасану и его сыну Султану Ягубу - доспехи и шлемы. Я верю, что до конца года этот проект будет реализован".

Об этом АПА сообщила директор Музейного центра "Ичеришехер" Амина Меликова, передает Day.Az.

"Вероятно, до конца года или в начале следующего года в Старом городе откроется Бакинский ханский дворец-музей. Это будет необычный музей. Не хотелось бы сейчас раскрывать все секреты, но каждый его посетитель сможет почувствовать себя путешественником во времени ", - отметила А.Меликова.

А.Меликова сообщила, что соглашение подписано также с Национальным музеем Грузии. По ее словам, выставка работ Ермакова (Дмитрий Ермаков - российский фотограф, свое творчество в основном посвящал повседневной жизни народов Кавказа - ред.) будет показана в Бакинском Доме фотографии под названием "Ермаков.Баку":

"Это очень интересный проект. Потому что искусство фотографии сформировалось в Азербайджане почти одновременно с мировым. Впервые сюда планируется привезти более 300 фотографий из коллекции Ермакова, около 20 из которых - оригинальные. Возможно, эта выставка будет организована до конца года".