«Planet» Исфара Сарабского в списке лучших альбомов 2021 года

30 апреля, в Международный день джаза, заслуженный артист Азербайджана, пианист и композитор Исфар Сарабский выпустил в свет альбом "Planet" (Планета), записанный в сотрудничестве со всемирно известной музыкальной компанией Warner Music Group.

Напомним, что он стал первым азербайджанским джазовым и электронным музыкантом, подписавшим бизнес-контракт с Warner Music Group (WMG). Исфар заключил контракт с WMG в декабре 2019 года на издание двух альбомов - в жанре электронной музыки и джаза; по контракту предусматривается возможность выпуска дополнительных проектов и альбомов.

Напомним, что WMG - третий по величине концерн и семейство студий грамзаписи, входящих в большую тройку компаний звукозаписи, в которую также входят Universal Music Group и Sony Music Entertainment.

Прошло чуть больше месяца с момента официального релиза "Planet", а диск уже вошел в список лучших джазовых альбомов 2021 года по версии авторитетного музыкального издания BBC Music Magazine - отметим, что список составлен музыкальными критиками с мировым именем Гарри Бутом, Барри Уизерденом и Роджером Томасом.

В рецензии критиков отмечается, что альбом И.Сарабского показывает, что его творчество основано на широком спектре джазовых и классических влияний, которые вместе с элементами восточноевропейской и арабской традиционной музыки пронизывают создаваемую им музыку. Отмечается, что все произведения на пластинке оригинальные, за исключением "Лебединого озера", и подчеркивается, что каждая мелодия хоть и различается по настроению, но привлекает внимание - особенно критики выделили трек "The Edge", в котором звучит тар.