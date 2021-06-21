Картины азербайджанских художников представлены в Лувре

Произведения азербайджанских художников были представлены в павильоне заслуженного художника Азербайджана Асмер Нариманбековой ASMAR Art на международной выставке искусств Art Shopping в галерее Carrousel du Louvre музейного комплекса Лувр в Париже (Франция).

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщила Асмер Нариманбекова.

"Этот праздник искусства стал для многих участников большой радостью и возможностью представить свое творчество, тем более после столь долгого перерыва в связи с ограничениями, вызванными пандемией коронавируса", - сказала заслуженный художник Азербайджана.

Наряду с произведениями азербайджанских художников, на стенде ASMAR Art были представлены работы мастеров искусства из Турции, Грузии, Франции.

"Экспонируемые на нашем стенде произведения отличались друг от друга своим направлением и индивидуальным мышлением. Посетители выставки проявили большой интерес к изобразительному искусству Азербайджана. Наряду с этим, было приятно познакомить гостей с работами талантливого фотографа из Грузии Ирины Джапаридзе, живописца Тамар Миндиашвили и произведениями турецкого автора Музаффер Генчер. Художники из Франции - Эрик Гарние, Симона Тарыадес, Юля Недолюбина, Сали Джед представили интересные по своей трактовке работы", - сказала она.

Асмер Нариманбекова отметила и интересные работы нашей соотечественницы - известного художника, лауреата многих премий Маргариты Керимовой-Соколовой.

"Ее работы многих удивили и восхитили своей необыкновенной красочностью, экспрессией, динамикой композиций, декоративностью", - добавила Нариманбекова.

Азербайджанские художники Ирфан Султанова, Лейла Алиева, Нигяр Ибрагимова, Рена Амрахова, Айсель Миргасимова представили прекрасные по колориту и тематике полотна. Трогательные мотивы работ художника Нармины Бакус познакомили зрителей с историей Баку и Ичери Шехер. Нихад Алиев представил на экспозиции картину "Прибытие Шарля де Голля в Баку (в 1944 году)", а Али Сейран Иманзаде - несколько интересных работ в стиле кубизма.

Зрителей также удивило творчество совсем юных художников, воспитанников арт-студии "Colorful sensation" Нармины Велиевой - Сюзан Исаевой (педагог - Лейла Алиева) и самого маленького участника проекта - Эндзо , который стал открытием праздника искусства в Лувре.