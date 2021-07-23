Азербайджанский дирижер приглашен для участия в фестивале оперного искусства в Германии

Главный дирижер Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, заслуженный артист Республики, президентский стипендиат, лауреат международных конкурсов дирижеров Эйюб Гулиев получил официальное приглашение от руководителя одного из самых престижнейших европейских фестивалей - Гут-Иммлингского (Бавария) фестиваля оперного искусства господина Людвига Баумана для участия в фестивале, сообщает Day.Az.

Данный фестиваль оперного искусства, проводимый ежегодно в одном из самых живописных мест Баварии - Гут-Иммлинге традиционно собирает звезд оперы, дирижеров и режиссеров со многих государств как Европы, так и США, Латинской Америки, Китая и Японии.

12 лет подряд симфонический оркестр Государственного академического театра оперы и балета приглашался и был удостоен чести выступать на заключительном гала-концерте в Гранд-финале фестиваля. В связи с пандемией в этом году фестиваль проводится в ограниченном формате. Вместе с тем, учитывая дружеские отношения организаторов Гут-Иммлингского фестиваля с руководством Азербайджанского театра оперы и балета, они прислали приглашение на участие в фестивале и представителя Азербайджана Эйюба Гулиева.

25-й по счету Гут-Иммлингский Баварский фестиваль оперного искусства проходит с 25 июня по 29 августа. Эйюб Гулиев на этом фестивале будет дирижировать ариями и дуэтами из опер "Богема", "Джанни Скикки" Дж.Пуччини, "Любовный напиток" Г.Доницетти, "Евгений Онегин" П.Чайковского, "Бал-маскарад", "Луиза Миллер" Дж.Верди, "Русалка" А.Дворжака, "Гамлет" А.Тома и др. Также в рамках фестиваля в исполнении Фестивального оркестра Иммлинга и азербайджанского дирижера прозвучит Увертюра к опере "Кероглу" великого композитора Уз. Гаджибейли. Традиционно фестиваль завершался гала-концертом. В этом году в связи с ограничениями на количество зрителей из-за пандемии, программа финального концерта разделена на три части и пройдет 27, 28 и 29 августа. Всеми этими концертами будет дирижировать Эйюб Гулиев.

Приглашение Эйюба Гулиева в Германию для участия в столь престижном фестивале является ярким свидетельством его таланта и высокого профессионального уровня как дирижера и несомненно отношения организаторов фестиваля к академическому искусству Азербайджана.