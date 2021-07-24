Азербайджанская художница из Франции проведет мастер-классы для бакинцев

Женское сообщество "İZ - İnamlı və Zərif" совместно с Пространством Современного Искусства YARAT представляет творческую программу мастер-классов известной азербайджанской художницы, обладательницы престижной награды TOILE D'OR (Золотое полотно) Нигяр Нариманбековой, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Программа мастер-классов состоит из нескольких тем. Так, 25 июля пройдет мастер-класс на тему "Победа в 44-дневной Отечественной войне", где художница расскажет о создании композиции и символичного образа нашего народа, солдата и Родины.

Теме "Пейзаж родной земли" будет посвящено занятие, запланированное на первое августа. Нигяр Нариманбекова расскажет на занятии о технике создания пейзажа, о том, как передать в цвете красоту родного края.

Восьмого августа состоится мастер-класс на тему "Портрет азербайджанской женщины". Занятие будет посвящено созданию портрета мамы, бабушки, сестры или автопортрета, а также беседе о вкладе женщин в искусство, литературу, поэзию, о женских образах, созданных азербайджанскими художниками.

Мастер-класс на тему "Год Низами" состоится 15 августа. Он посвящен поэзии великого Низами, его поэме "Лейли и Меджнун", созданию картины, воспевающей вечную тему любви и верности, жертвенности во имя любимого человека и бессмертия человеческой души.

Место проведения мастер-классов - Музей живописи Азербайджана XX-XXI веков, начало - в 16.00. Возраст участников - старше 16 лет, участие бесплатное. Мастер-классы будут проводиться на русском языке.