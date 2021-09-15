Памяти Ягуба Зуруфчу

"Куда бы я ни улетел, знай, ты всегда со мной - Родина Азербайджан!" - пел в одной из своих песен известный исполнитель, заслуженный артист Азербайджана Ягуб Зуруфчу, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

К большому сожалению, вчера беспощадный коронавирус унес жизнь очередного Мастера сцены. Несмотря на все усилия врачей, жизнь 65-летнего Ягуба Зуруфчу спасти не удалось. Сегодня он был похоронен на бакинском кладбище "Гурд гапысы"...

"Около пятидесяти лет жизни я посвятил национальной музыке, старался пропагандировать ее во многих странах. Дай Бог мне еще лет жизни, которые также будут отданы во имя национального искусства, буду создавать произведения, исполнять азербайджанские композиции, которые каждый из нас должен беречь и передавать из поколения в поколения", - такими были одни из последних слов Артиста, которые стали его завещанием...

Ягуб Зуруфчу родился 8 апреля 1956 года в Тебризе (Иран), по национальности - азербайджанец. Он получил известность еще в 7-летнем возрасте, когда исполнил на иранском телевидении популярную в те годы детскую песню "Джуджялярим". В 11 лет исполнял азербайджанские народные песни и произведения композиторов. В 15 лет впервые выступил на Тебризском национальном телевидении, исполнив азербайджанские песни "Evləri var xana-xana", "De gülüm gəlsin ay nənə", "Dilbər". Талант и желание петь он связывал с большой любовью к азербайджанской музыке и тем, что его отец долгие годы жил в Баку. В 19 лет стал обучаться на экономическом факультете Тегеранского университета, выступал в хоре в Тегеранской опере. После революции в Иране, в 1980 году с семьей эмигрировал в Германию, обучался вокалу в Гамбурге, а также в Майами (США). Всем сердцем и душой хотел жить в Азербайджане.

В 2009 году, вернувшись из США, Ягуб Зуруфчу получил гражданство Азербайджана и продолжил свою деятельность во имя национального искусства, принимал участие в различных проектах, гастролировал в США, Германии и других странах. В 2009 году был удостоен почетного звания "Заслуженный артист Азербайджана"

Последний выход Ягуба Зуруфчу на сцену состоялся 12 октября 2019 года, когда во Дворце Гейдара Алиева с большим успехом прошел его творческий вечер. Зрители овациями встречали исполнителя, который за последние десять лет впервые выступил с соло-концертом в Баку. Председатель комитета по культуре Милли Меджлиса, академик Рафаэль Гусейнов отметил на вечере яркое творчество Ягубу Зуруфчу, его патриотизм и любовь к родной земле. Песни Ягуба Зуруфчу получили огромную популярность среди народа. Выступление прошло в сопровождении Государственного оркестра народных инструментов под управлением народного артиста Агаверди Пашаева и Государственного ансамбля песни и танца имени Фикрета Амирова. На вечере прозвучали народные песни и авторские композиции Ягуба Зуруфчу.

Ягуб Зуруфчу очень радовался освобождению Карабаха и других оккупированных земель Азербайджана от армянских агрессоров.

В "Колыбельной шехидам" отражена вся боль этого человека.

А всего лишь месяц назад он представил клип "Художник"...