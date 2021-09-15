Магия в Баку – великолепный концерт азербайджанских и немецких музыкантов

В рамках Бакинского джаз-фестиваля (BAKU JAZZ FESTIVAL) состоялся концерт известных азербайджанских музыкантов - пианиста Афгана Расулова и певицы Дианы Гаджиевой, передает Day.Az со ссылкой на Trend Life. Также состоялось выступление коллектива Ghristof Lauer Trio из Германии.

Афган Расулов и Диана Гаджиева приступили к сотрудничеству два месяца назад и в рамках джаз-фестиваля презентовали свой проект. Два совершенно разных музыканта объединились, подарив ценителям джаза красивый и романтичный вечер.

Творческий тандем музыкантов получился очень колоритным и ярким, его, безусловно, можно назвать открытием фестиваля. Классические джазовые стандарты, магнетический голос Дианы Гаджиевой, техническое мастерство Афгана Расулова сделали концертную программу незабываемой. Гости концерта погрузились в поток проникновенной музыки и виртуозного исполнения, вечер был наполнен волшебной атмосферой классических джазовых стандартов.

После концерта азербайджанских музыкантов в рамках фестиваля состоялось выступление Ghristof Lauer Trio из Германии. Публика не желала отпускать музыкантов со сцены - уверенное и крепкое исполнение слаженного немецкого коллектива воодушевило бакинскую аудиторию.

Напомним, что Бакинский джаз-фестиваль (Baku Jazz Festival) проходит в клубном формате с 10 по 18 сентября. Фестиваль традиционно представляет публике концерты с разнообразием стилей и направлений джазовой музыки - авангард, традиционная классика, этно-джаз, симфоджаз. Среди гостей в этом году музыканты из Нидерландов, Венгрии, Турции, России, Израиля, Германии, Люксембурга и Грузии. Вместе с зарубежными коллегами на фестивале выступят и азербайджанские джазмены - заслуженные артисты Раин Султанов, Исфар Сарабский, музыканты Эльбей Мамедзаде, Эльвин Баширов, Диана Гаджиева, Афган Расулов, Ниджат Асланов и другие.

В рамках фестиваля по традиции проводится конкурс молодых исполнителей I am Jazzman, который открывает новые имена и дает возможность музыкантам проявить свой талант.

Фестиваль не ограничивается только концертными программами, в его рамках проходят выставки, кинопоказы, модное дефиле, мастер-классы.

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Фото и видео - Кямран Багиров.