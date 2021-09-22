В Дагестане состоялась премьера спектакля "Xəmsə və yaxud könüllər mülkünün sultanı"

На сцене Дербентского азербайджанского драматического театра состоялась премьера спектакля "Xəmsə və yaxud könüllər mülkünün sultanı" (Хамса, или Султан царства душ), сообщил Trend Life режиссер постановки, актер театра и кино, главный режиссер Иреванского государственного драматического театра, заслуженный артист Сарвар Алиев, передает Day.Az.

Спектакль, поставленный по произведению заслуженного работника культуры Азербайджана Ифтихара Пириева. посвящен жизни и творчеству Низами. Художник-постановщик - заслуженный художник Дагестана Наида Алиметова. Премьера посвящена Году Низами Гянджеви в Азербайджане и 880-летию великого поэта и философа.

Образ Низами воплотил молодой актер Сархан Самедов.