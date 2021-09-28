Уничтожение историко-культурных памятников и музеев во время войны на примере Карабаха

Директор Азербайджанского национального музея ковра, председатель национального комитета Международного совета музеев (ICOM) Ширин Меликова выступила с докладом на тему "Уничтожение историко-культурных памятников и музеев во время войны и военных конфликтов на примере Карабаха" в рамках онлайн-конференции ICOM "Будущее музеев: возрождение и новые перспективы", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

На конференции было отмечено, что уничтожение и преднамеренное разрушение историко-культурных памятников мирового значения во время конфликта является явным неуважением к международному праву, противоречит конвенциям ЮНЕСКО, Совета Европы, является величайшим злодеянием, совершенным против человечества.

В качестве вызывающего обеспокоенность фактора было названо отсутствие реальных механизмов воздействия международных организаций для предотвращения разрушения культурного наследия, что проявилось во время Карабахской войны.

Ширин Меликова подчеркнула, что на протяжении 30 лет оккупации культурное наследие Карабаха последовательно уничтожалось армянскими агрессорами, и представила фотографии разрушенных памятников, музеев, библиотек, театров, сделанные после оккупации.

Она также проинформировала участников конференции о том, что судьба тысяч экспонатов, принадлежащих 22 азербайджанским музеям, в настоящее время остается неизвестной, разрушении мечетей, фальсификации древних албанских памятников и незаконных археологических раскопках.

Кроме того, директор музея рассказала о реставрационных работах на освобожденных территориях, представила участникам конференции фотографии восстановленных памятников истории и архитектуры.

На сессии "Разнообразие арабской цивилизации через музеи", модератором которой стал директор ICOM ОАЭ Ассам Аль-Наджди, с докладами выступили вице-президент ICOM от Регионального союза арабских государств Eдж Джерки Дахмалы, член правления Азиатско-Тихоокеанского союза ICOM, один из основателей совета Мохаммад Ахтар Кавед, президент комитета ICOM ОАЭ Рашад Бухаш и другие.