В Азербайджане будут ткать ковер "Карабах в ковровом узоре"

В выставочном центре ОАО "Азерхалча" дан старт уникальному проекту, который будет реализован в Баку и регионах страны.

В создании ковра под названием "Карабах в ковровом узоре" (Qarabağ ilmələrdə) Карабахской школы ковроделия "Челеби" примет участие вся страна, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Ковер "Челеби" является одним из самых ярких и своеобразных в Карабахской группе ковров Азербайджана. Один из наиболее ранних ковров "Челеби" датируется концом XVII - началом XVIII веков, будучи сотканным в эпоху правления династии Сефевидов. Материалы и технология ковров "Челеби": материал - шерсть, ткачество - ворсовое, с симметричным узлом и двумя уточными нитями (верхняя и нижняя). Подавляющее большинство ковров "Челеби" имели красный фон, дизайны каймы характеризовались многовариантностью. Лучи центрального медальона имели белый цвет фона, а крестообразный мотив центрального медальона, как правило, зеленого цвета. Процесс совершенствования и "кристаллизации" медальона ковра "Челеби" на протяжении длительного периода свидетельствует о художественной и символической эволюции мотивов ковра. В ранних вариантах дизайна медальона предпочтение отдавалось растительным мотивам, в более поздних - усиливался геометризм, стилизация, появились абстрактные и символические мотивы, впоследствии - орнаменты в виде имитаций цветка подсолнечника, лучистого солнца, кристалла, алмаза и т.д., когда цветовое решение напоминают вспышку яркого света.

Центральное место ковра "Карабах в ковровом узоре" украсит цветок харыбюльбюль, который неразрывно связан с Шушой и Карабахом, является символом любви и мира, настоящим талисманом Азербайджана, национальным символом Победы в 44-дневной Отечественной войне. Проект реализуется ОО "Сеть азербайджанских журналистов", Министерством культуры Азербайджана, ОАО "Азерхалча" и ОАО "Тамиз шахар".

На мероприятии минутой молчания была почтена память шехидов Карабахской войны.

Модератором мероприятия был председатель ОО "Сеть азербайджанских журналистов" Аяз Мирзоев. Выступившие на мероприятии председатель правления ОАО "Азерхалча" Эмин Мамедов, автор идеи и руководитель проекта ОО "Сеть азербайджанских журналистов" Орхан Джаббаров, председатель правления ОАО "Тамиз шахар" Этибар Аббасов, директор Азербайджанского национального музея ковра Ширин Меликова, председатель правления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" Аскер Алекберов, директор по производству ОАО "Азерхалча" Алисафа Нуриев, главный дизайнер ОАО "Азерхалча", художник эскиза проекта Нева Агалиева рассказали о важности реализации грандиозного проекта, посвященного годовщине Победы в Отечественной войне над армянскими агрессорами, выразили уверенность, что проект будет поддержан обществом.

Было отмечено, что важными факторами для достижения Победы явились решимость, воля и единство азербайджанского народа, экономическая мощь, современная и доблестная армия во главе с Верховным главнокомандующим, Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Вдохновленный богатой военной историей государственности наших великих предков азербайджанский народ написал еще одну славную летопись героизма и доказал миру, что является народом-победителем, одержав историческую победу над армянскими оккупантами в 44-х дневной войне.

Символично то, что после церемонии открытия первые петли на ковре сделали сотрудники ОАО "Азерхалча" Орхан Мамедов и Мурад Ахмедов, которые принимали участие в Отечественной войне и являются обладателями боевых медалей.

В рамках социального проекта "Карабах в ковровом узоре" нашим гражданам предложат сделать петлю на ковре, который с 28 сентября по 1 ноября 2021 года будут перевозить из одного региона страны в другой. В проекте будет задействовано большое количество людей, что станет символом трудолюбия, единства и равноправия всех гражданин Азербайджана. В рамках проекта будет снята серия видеороликов и короткометражный документальный фильм "Карабах в ковровом узоре".

До 30 сентября бакинцы, желающие присоединиться к социальному проекту "Карабах в ковровом узоре", могут сделать петлю на ковре, подойдя к специальной машине перед выставочным центром ОАО "Азерхалча" в Ичери шехер, рядом с Мечетью Мухаммеда.

После первого октября команда проекта отправится в регионы. Маршрут будет заранее объявлен на страницах ОО "Сеть азербайджанских журналистов", ОАО "Азерхалча" и ОАО "Тамиз шахар" в социальных сетях.

Карабахский ковер будет представлен общественности 8 ноября, в День Победы.