YARAT представил в Барде выставку "Dumanlar başımda dastana döndü"

Пространство современного искусства YARAT представило в Бардинской государственной картинной галерее групповую выставку работ азербайджанских художников и фотографов под названием "Туманы превратились в эпопею в голове моей" (Dumanlar başımda dastana döndü), передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Во время второй Карабахской войны город Барда был одним из эпицентров военных преступлений армянских агрессоров против мирного населения. Данная выставка, посвященная Победе в 44-дневной Отечественной войне, которая вписана золотыми буквами в нашу историю, впервые экспонируется в Барде.

Как сообщила Trend Life руководитель департамента по связям с общественностью Пространства современного искусства YARAT Хокума Керимова, YARAT представляет передвижные выставки в ряде регионов и городов Азербайджана.

"В городе Барда мы представляем выставку "Туманы превратились в эпопею в голове моей". Как видно из названия, экспозиция посвящена первой и второй Карабахским войнам. В работах авторов можно увидеть отражение событий двух этих периодов.

В Барде мы представляем не только выставку, но и проводим ряд образовательных программ YARAT. Это мастер-классы и воркшопы, посвященные современному искусству", - отметила она.

Коллективная выставка YARAT "Туманы превратились в эпопею в голове моей" раскрывает суть многолетнего карабахского конфликта, анализирует его последствия. Выставка пробуждает в памяти травмирующие воспоминания, подробности войны и политические конфликты. В центре экспозиции находятся наиболее острые темы как отражение всех этапов сложного пути к миру в регионе. Одновременно с этим выставка анализирует историю, оценивает разные периоды и эпизоды, ранее подвергавшиеся лишь предвзятой оценке, документирует степень деформации общественного мнения и ущерб, нанесенный обществу и культуре.

Представленные на выставке работы созданы авторами, безусловно, посвященными в последствия военных конфликтов и политических кризисов, и исследуют национальный контекст, они поднимают вопросы универсального, транснационального характера.

Экспозиция рассказывает о наступлении совершенно нового этапа в карабахском вопросе, раскрывает тему через призму личного и обобщенного восприятия.

Рассматриваемый период продлился около 30 лет; хотя в масштабах истории человечества это лишь мгновение, однако в действительности мы говорим о длительной оккупации. В локальном контексте данный период - это определенная политическая ситуация и социальные реалии, с которыми пришлось столкнуться нескольким поколениям.

Работы художников исследуют различные пути к Победе. Название выставки навеяно строчкой из песни "Родина хороша", написанной на слова азербайджанского поэта Алиаги Вахида и исполненной Худаяром Юсифзаде, прапорщиком, погибшим на поле боя. Песня также является частью инсталляции Рашада Алекперова, представленной на выставке.

В экспозицию вошли инсталляции, фотографии, видео и цифровое искусство таких художников и фотографов, как Эркин Алакбарли, Рашад Алакбаров, Халид Аскеров, Агабаба Багиров, Эльнур Бабаев, Нурахмед Валиев, Мирнаиб Гасаноглы, Ильгар Джафаров, Олег Литвин, Али Рза и Шахвалад Эйвазов. Вступая между собой в активный диалог, данные произведения вместе складываются в сложную головоломку карабахского конфликта, завершившегося освобождением от армянской оккупации азербайджанских территорий.

В экспозицию вошли произведения и фотографии, хранящиеся в фондах Пространства современного искусства YARAT и Объединения фотографов Азербайджана.

Выставка, организованная в Бардинской государственной картинной галерее, продлится до февраля 2022 года.