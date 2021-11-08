В Баку для семей шехидов и ветеранов Отечественной войны представлен спектакль "Карабахнаме"

Азербайджанский государственный академический национальный драматический театр в честь Дня Победы - 8 ноября представил для семей шехидов и гази Отечественной войны спектакль "Qarabağnamə" ("Карабахнаме"), сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

На открытии прозвучал гимн Азербайджана, минутой молчания почтена память шехидов Карабахской войны. Заместитель директора театра Гаджибаба Мамедов рассказал о славной Победе в 44-дневной Отечественной войне, которая навсегда будет вписана в героическую летопись страны. Сотрудники театра, участники Отечественной войны, обладатели боевых медалей Тарлан Аскерли, Руслан Керимов, Даглар Юсиф, Руфат Джаббаров и Фуад Джабраилов рассказали о боевом пути, как громили врага и гнали армянских оккупантов с нашей земли. Героям были преподнесены нагрудные значки и почетные дипломы театра.

Народные артисты Нураддин Мехдиханлы и Али Нур рассказали о значимости Великой Победы для нынешнего и будущих поколений. Как известно, сын Али Нура - Ровшан Нурзаде в 45 лет стал шехидом Отечественной войны. Выпускник Азербайджанского высшего военного училища имени Гейдара Алиева и после завершения учебы был направлен в одну из воинских частей Агдамского района, где служил на протяжении десяти лет, являлся командиром роты. Был уволен в запас в звании старшего лейтенанта. Как только началась Отечественная война, записался добровольцем и 18 октября 2020 года отправился на фронт. Стал шехидом в боях за освобождение города Шуша 6 ноября. За героизм был посмертно удостоен медалей "Vətən uğrunda", "İgidliyə görə", "Qubadlının azad olunmasına görə", "Şuşanın azad olunmasına görə" и орденом "Azərbaycan Bayrağı".

Зрители аплодисментами встретили спектакль "Qarabağnamə", поставленный народным артистом Марахимом Фарзалибековым по произведению драматурга, заслуженного деятеля искусств, кавалера государственных орденов и лауреата Госпремии, народного писателя Ильяса Эфендиева "Hökmdar və qızı" (Правитель и его дочь).

События происходят в XVIII веке в Шуше, центре Карабахского ханства. В годы правления Ибрагим Халил-хана Карабахское ханство стало одним из наиболее могущественных азербайджанских ханств. Карабахский правитель Ибрагим Халил-хан старается наладить политические и дружественные отношения с Россией и Ираном, однако становится жертвой вероломства и предательства армян. Красной линией проходит любовь дочери Карабахского хана - Агабейим ага и визиря Садай бека. Она не вольна в выборе и должна принести свое счастье в жертву Отчизне, ее будущему...

Художник-постановщик - заслуженный художник Исмаил Мамедов, музыкальное оформление - Гамид Кязымзаде, художник по костюмам - Айгюн Махмудова, художник по свету - Рафаэль Гасанов.

В ролях: народные артисты Кязым Абдуллаев, Фирангиз Муталлимова, Рафиг Азимов, Гаджи Исмайлов, Али Нурзаде, заслуженные артисты Мясмя Агавердиева, Кязым Гасангулиев, Аслан Ширин, Эльхан Гулиев, Эльшан Джабраилов, Рашад Бахтияров, Эльнар Гараев, актеры Ильяс Ахмедов, Эльнур Гадиров, Рамин Шихалиев, Ляман Иманова, Рада Насибова, Джавидан Новруз, Фируза Балаева и Фарида Шахбазова.