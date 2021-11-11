В Баку состоялась премьера спектакля "Цена счастья" по случаю Дня Победы

В Пространстве современного искусства YARAT в Баку состоялась премьера спектакля "Цена счастья", передает Day.Az со ссылкой на Trend. Показ приурочен к первой годовщине славной Победы в 44-дневной Отечественной войне.

Одноактовый спектакль "Цена счастья" поставлен по произведению лауреата международных конкурсов, поэта Сахиба Мамедова, для которого это стало дебютом в драматургии. Автор идеи проекта и режиссер-постановщик спектакля Рауля Турккан представила вниманию публики оригинальное прочтение судьбы героя произведения.

"Цена счастья" - это и спектакль о безграничной любви к Родине, патриотизме, и в тоже время - о чистой, искренней, зародившейся еще в детстве, любви между мужчиной и женщиной...

Пройдя все испытания и запреты, любящие сердца героев воссоединяются - они обрели счастье, которому, казалось, ничто и никто не может помешать... Но тут в их жизнь ворвалась война... Рамин отправляется на фронт освобождать родную землю от оккупантов.

Интересно, что образ возлюбленной Рамина играют четыре актрисы, они олицетворяют разные этапы жизни героев. При этом, героиня - этот собирательный образ, отражающий чувства, чаянье, тревогу матерей, сестер, жён и дочерей в период 44-дневной Отечественной войны.

Порой, без горечи испытаний - сладость счастья не ощутить. И история жизни героев ещё раз подтверждает, что человек ради сокровенной мечты готов преодолеть самые тяжёлые препятствия. Боль разлуки, муки одиночества и страх перед неизвестностью - это лишь часть того, что сделало любящее сердце еще крепче и неуязвимей.

Победа в 44-дневной отечественной войне вдохновила авторов на создание спектакля. Тандем двух молодых, любящих Родину людей - режиссёра Раули Турккан и автора пьесы Сахиба Мамедова подарил зрителям трогательную постановку о любви, преданности, отваге и героизме.

В спектакле заняты актеры Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна - заслуженные артисты Инна Имранова, Милана Соколенко, актеры Ольга Арсентьева и Ярослав Трифонов, и самая юная - 13-летняя ученица Бакинской хореографической академии Айлин Турккан. В постановке также сыграла заслуженная актриса, танцовщица Нигяр Рзаева.

Художник по свету - Керим Аскеров, художник по звуку - Гусейн Алиев, помощник режиссера - Наргиз Меджидова.

На мероприятии присутствовали гази 44-дневной Отечественной войны Денис Гузлаев, дочь Национального героя Азербайджана Юрия Ковалева - член правления Ассоциации Русской молодёжи Азербайджана, общественный деятель Регина Ковалева, сестра шехида Дмитрия Солнцева - Юлия Солнцева.

Постановка была с большим интересом принята зрителями, после показа они подходили к актерам, режиссеру, выражая свое восхищение, говоря о том, что действие спектакля тронуло их до глубины души.