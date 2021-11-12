Национальная библиотека издала библиографию «Шуша – культурная столица Азербайджана»

По случаю первой годовщины освобождения Шуши от оккупации Азербайджанская национальная библиотека составила и издала библиографию под названием "Шуша - культурная столица Азербайджана".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, подготовленное библиотекой издание "Шуша - культурная столица Азербайджана" - первая фундаментальная библиография о Шуше. В ней предоставлена информация об истории, культуре, музыкальной и литературной среде, исторических и архитектурных памятниках, книгах об общественно-политической жизни, отражены ценные материалы, напечатанные в периодической печати и сборниках. В книге в отдельных разделах представлены материалы о Шуше на иностранных языках, а также литература, хранящаяся в национальных и университетских библиотеках мира.

В библиографии имеются следующие разделы об истории города: "Геноциды, совершенные армянами в городе Шуша, в исторических источниках (1905-1989)", "Оккупация Шуши армянскими вооруженными формированиями", "Шуша, ты свободна!", "Поездки Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Шушу", представлены ценные материалы о культуре Шуши, исторических и архитектурных памятниках, общественно-политической жизни, литературе, выдающихся личностях, взятые из книг, периодической печати, учебников и сборников. Материалы охватывают 1876-2021 годы и представлены на азербайджанском, русском и других языках. В библиографическом указателе литература сгруппирована в хронологической последовательности, затем - в алфавитном порядке. С целью упрощения пользования указателем в конце библиографии размещена информация о книгах о Шуше, указатель названия статей, имена писавших о Шуше авторов в алфавитном порядке.

Труд "Шуша - культурная столица Азербайджана" предназначен для историков, политологов, научных исследователей, библиотекарей и библиографов, а также для широкой читательской аудитории.

Желающие ознакомиться с библиографическим указателем могут пройти по ссылке http://anl.az/down/SHUSHA.pdf .