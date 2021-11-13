Азербайджанец привез цирк из России в Баку

В столице Азербайджана проходят гастроли российского цирка "Триумф". Примечательно, что директором цирка является наш соотечественник Аллахверди Исрафилов.

Аллахверди Исрафилов - продолжатель цирковой династии, в прошлом - виртуозный наездник и воздушный гимнаст. Является обладателем ряда престижных наград в сфере циркового искусства. В их числе - награды фестиваля "Золотой Буфф" в Москве, Международного фестиваля столичных цирков в Санкт-Петербурге, Всемирного фестиваля в Китае, золотая медаль фестиваля "Латино" в Италии и другие.

Аллахверди Исрафилов также является обладателем одной из главных наград в этой области - приза фестиваля в Монте-Карло.

Как передает Day.Az, о профессии, семейном деле и магии циркового искусства Аллахверди Исрафилов рассказал Trend.

- Аллахверди муаллим, расскажите о программе российского цирка "Триумф", с которой Вы выступаете в нашем городе.

- Программа сформирована специально для Баку. В ней представлены цирковые жанры, связанные с риском и опасностью. Также в программе зажигательные хореографические номера, хорошо работает балет, но в основном, программа больше про рискованность, ведь когда ладони не потеют - значит, не интересно... В труппе у нас 38 артистов из России, Бразилии и Украины.

- Сколько лет Вы уже руководите цирком "Триумф"?

- С 2014 года, как только закончил профессиональную артистическую карьеру в цирке. С тех пор я открыл компанию "Триумф", так и работаем уже практически семь лет. Гастролируем по разным городам, странам. Рады, что появилась возможность привезти свою программу в Баку, и горды тем, что после того, как в стране разрешили проводить массовые мероприятия, "Триумф" стал первым коллективом, выступившим на арене Бакинского государственного цирка.

- Вы ведь из цирковой династии Исрафиловых, и, наверное, вопрос выбора профессии перед Вами не стоял?

- Да, династия цирковых - Исрафиловых... Я с детства в цирке, и естественно хотел, даже мечтал, работать как мои предки. На данный момент много моих родственников связаны с цирком, и дядя, и братья работают по всему миру.

Моя профессия связана с опасностью, признаюсь, и травмы получал, и мышцы рвал, все было... Но даже тогда не возникало желания все оставить и уйти из профессии. На протяжении всей карьеры у меня была одна главная цель - завоевать высшую награду циркового искусства, и я ее завоевал! После осознал - миссию выполнил. Понимал, что и время пришло, ведь в моем жанре в 40 лет не совсем норма "летать" под куполом цирка. Тогда и завершил артистическую карьеру, но с цирком, естественно, не расстался. Меня не интересовали ни деньги, ни какие-либо материальные блага, самое главное было получить цирковой "Оскар".

- Что это за награда - цирковой "Оскар"? Что-то идентичное по значимости с кинематографическим "Оскаром"?

- Международный цирковой фестиваль Монте-Карло - это ежегодный цирковой конкурс, проходящий в Монако. Мероприятие проходит под патронажем принцессы Монако Стефании и ее брата - Князя Монако Альберта II. Они курируют этот фестиваль долгие годы, а основал его их отец - Ренье III. Фестиваль Монте-Карло считается самым престижным среди цирковых фестивалей. Так вот, я завоевал награду этого престижного фестиваля.

- Скажите, наверное, поcле того, как были артистом цирка, нелегко стать его руководителем?

- Руководитель цирка - порой совмещает несколько профессий, он и администратор, и режиссер, и психолог, и артист... Не всегда легко работать с творческими людьми, ведь как вы понимаете, они люди уникальные, к каждому нужен свой, особый подход. Это не только в цирке, так в любой области руководитель должен находить компромисс, быть наставником, нужно разговаривать, объяснять.

- В последнее время в обществе все чаще и чаще поднимают вопросы о цирке без животных. Кстати, в программе, с которой цирк "Триумф" гастролирует в Баку, тоже животных нет. Скажите, с чем это связано?

- Программа "Арена смелости" - это совершено другое представление, молодежное, динамичное, номера с животными сюда не подходят. Я не выступаю против цирка с животными, в моей семье есть дрессировщики, и я видел, как они заботятся о своих подопечных, кормят их, ухаживают за ними. Кстати, многие видя этих животных, интересуется, почему они такие холеные - а ведь это все условия, которые им создают.

Животные - как дети. Допустим, один, воспитывая ребенка, его бьет, а другие тратят время на объяснение, разговоры. Тоже самое и с животными, ну, чего можно добиться, если ты его бьешь? Вообще, тех, кто бьет животных, я артистами цирка, профессионалами не считаю.

- Аллахверди муаллим, как часто удается приехать в Баку?

- Здесь у меня живут родственники, сестра, при первой же возможности стараюсь посетить Родину. Не всегда получается приезжать так часто, как хочется, ведь в России у меня работа, плотный график, гастроли. Все всегда по-разному - бывает в месяц три раза прилечу, а потом только через три года - жизнь непредсказуема.

- Что можете сказать о Бакинском государственном цирке, что изменилось здесь с Вашего последнего визита?

- Новоназначенный директор Бакинского цирка Эльмир Гусейнов - очень талантливый человек. Он человек не цирковой, но эрудированный, любящий то дело, которым занимается. Эльмир Гусейнов сейчас все делает, чтобы в Бакинском государственном цирке работа кипела и царила атмосфера хорошего настроения, праздника.

- Мы привыкли, что цирковые представления бывают в основном для детей. Скажите, на какой возраст нацелена программа "Арена смелости"?

- Это программа для всех категорий возрастов. В ней нет того, что нельзя показать ребенку, или того, что будет неинтересно взрослому.