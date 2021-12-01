В Баку открылась выставка известной грузинской художницы

В Азербайджанском национальном музее ковра в Баку открылась выставка "Фрагменты бытия" известной грузинской художницы и искусствоведа Нино Кипшидзе, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Мероприятие организовано министерством культуры Азербайджана, Азербайджанским национальным музеем ковра и посольством Грузии в нашей стране.

В экспозиции представлено 45 панно в технике аппликации по текстилю. Куратор выставки - главный куратор Грузинского национального музея, профессор Тбилисского государственного университета Ирина Кошоридзе.

По словам директора Азербайджанского национального музея ковра, доктора философии по искусствоведению, заслуженного работника культуры Ширин Меликовой, в работах Нино Кипшидзе видны японская и китайская темы, натюрморты в стиле французского живописца Поля Сезанна, табло, напоминающие произведения эпохи ренессанса и готики.

"Все эти работы выполнены в традициях изобразительного и текстильного искусства Грузии, это четко ощущается в колористике и композициях. Признаюсь, я была потрясена, увидев впервые произведения Нино Кипшидзе, и очень хотела поделиться этим восторгом со своими соотечественниками. В Баку выставка Нино Кипшидзе проходит впервые. И одну из самых крупных работ художник подготовила для нашей экспозиции. Над этим панно она трудилась несколько месяцев", - отметила Меликова.

Выступая на мероприятии, посол Грузии в Азербайджане Зураб Патарадзе отметил, что проведение данного мероприятия послужит укреплению отношений между двумя странами в сфере культуры. Посол также выразил уверенность, что экспозиция работ грузинской художницы вызовет большой интерес у бакинской публики.

По словам грузинской художницы Нино Кипшидзе, директор музея ковра Ширин Меликова давно планировала провести в Баку выставку ее работ.

"Проведение экспозиции планировали давно, но все никак не могли реализовать наши планы. Над панно, созданным специально для этой выставки, я трудилась несколько месяцев. Техника, в которой я работаю, - это аппликации по текстилю. Традиции аппликаций на текстиле есть у многих народов. В Грузии, особенно в горных районах, создавали такие аппликации, но делали их в виде однотонных материалов", - добавила Кипшидзе.

Отметим, что работы Нино Кипшидзе находятся на тонкой грани живописи и текстиля. Фрагменты ткани самой разной расцветки и фактуры создают неповторимую поверхность, визуально "прорывающую" двухмерную плоскость и представляющую зрителям совершенно новый, неповторимый и многомерный мир. Большинство работ художницы - это пейзажи и натюрморты, хотя в творчестве есть и фигуративные композиции. Ее пейзажи в своей лаконичности красочного выражения напоминают восточные гравюры. Творчество Нино Кипшидзе изобилует натюрмортами с многоцветными букетами цветов, поражающими игрой различных фактур. Своим творчеством эта художница продолжает традиции грузинского изобразительного и текстильного искусства.

Выставка продлится до 22 января 2022 года.