Названо количество обнаруженных на освобожденных землях Азербайджана историко-культурных памятников

В рамках мониторингов, проведенных до сегодняшнего дня на освобожденных территориях Азербайджана, выявлено около 400 памятников культуры и определены места, где находились более 800 учреждений культуры. Около 160 историко-культурных памятников на освобожденных землях были обнаружены недавно.

Об этом сказал в четверг журналистам министр культуры Азербайджана Анар Керимов в кулуарах Форума партнеров глобальной кампании "Мир во имя культуры" в Баку, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"К сожалению, до 95 процентов этих памятников находятся в плачевном состоянии, они практически разрушены. Это возлагает на нас ответственность по их восстановлению. После завершения мониторингов Азербайджан обратится в международные организации, чтобы добиться привлечения Армении к ответственности за систематическое и умышленное совершение этого вандализма", - сказал Керимов.