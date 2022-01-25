Древнее наследие Азербайджана будет представлено в Нью-Йорке

Проживающие в Нью-Йорке азербайджанцы родом из Гянджи Орхан Мамедов и Лара Биннет решили организовать выставку культурного наследия нашей страны, объединив его с искусственным интеллектом, считающимся самым последним технологическим алгоритмом современности. На выставке, организованной в Нью-Йорке, мировая общественность получит еще одну возможность для ознакомления с культурным наследием Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, открытие выставки состоится 27 января и будет транслироваться для зрителей в прямом эфире официальной страницы компании цифрового искусства "Blackdove", располагающейся в Майами. На выставке, на которую приглашены видные коллекционеры мира и Нью-Йорка, будет демонстрироваться 9 произведений искусства.

Отметим, что талантливые молодые люди родились и выросли в городе Гянджа, где в свое время жили и творили такие великие личности, как Мехсети Гянджеви, Низами Гянджеви. Дедушка Лары Биннет, окончившей один из самых престижных университетов мира и участвовавшей в рекламе ведущих компаний, работающей на основе искусственного интеллекта, Мустафаев Мехмет родом из села Гушчулар Геранбойского района, а бабушка - уроженка Шамахи.

Орхан Мамедов, обладающий высоким уровнем знаний по искусственному интеллекту, один из единственных, кто смог объединить технологию алгоритмов с культурным наследием Азербайджана. О.Мамедов активно участвовал в работе азербайджанского павильона на 58-м Международном биеннале современного искусства в Венеции. В настоящее время О.Мамедов, пользуясь самыми последними технологическими алгоритмами, воссоздал традиционные азербайджанские ковры и килимы.