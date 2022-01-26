В Центре Гейдара Алиева состоится концерт, посвященный 75-летию Гидона Кремера

В Центре Гейдара Алиева 5 марта состоится концерт, посвященный 75-летию легендарного скрипача и музыкального деятеля современности Гидона Кремера, организованный Premier LTD, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Музыкант бескомпромиссного художественного мировоззрения Гидон Кремер заработал мировую репутацию как один из самых авторитетных и востребованных артистов своего поколения. Его широкий репертуар включает произведения как классиков, так и сочинения композиторов XX и XXI веков.

Ни один другой солист его масштаба не отстаивал интересы современных композиторов и новой скрипичной музыки, так как это делает Гидон Кремер. Он сотрудничал со многими современными авторами, такими как Альфред Шнитке, Арво Пярт, Гия Канчели, София Губайдулина, Валентин Сильвестров, Луиджи Ноно, Эдисон Денисов, Ариберт Райманн, Петерис Васкс, Джон Адамс, Виктор Киссин, Майкл Найман, Филип Гласс. Многие из них посвящали ему свои произведения, первым исполнителем которых являлся обычно сам Маэстро. Скрипач международного уровня, он выступал с величайшими оркестрами и самыми престижными дирижерами, такими как Леонард Бернштейн, Риккардо Мути, Клаудио Аббадо, Лорин Маазель, Герберт фон Караян, Николаус Арнонкур или Сейджи Одзава.

В 1997 году он сформировал камерный оркестр "Kremerata Baltica", в состав которого вошли молодые музыканты из трех стран Балтии. За время своего существования оркестр побывал на гастролях более чем в 50 странах. Вместе с коллективом выступали выдающиеся исполнители современности, в их числе Джесси Норман, Михаил Плетнев, Томас Цейтмайер, Йо-Йо Ма и многие другие. На счету музыкантов более 50 CD, а в 2002 году оркестр был удостоен двух престижных премий - GRAMMY и ECHO.

Гидон Кремер записал более 120 альбомов и получил множество международных наград, включая премию Ernst-von-Siemens Musikpreis, Bundesverdienstkreuz, премию "Триумф" (Москва), премию ЮНЕСКО, Una Vita Nella Musica - Artur Rubinstein. Кроме того, в 2016 году император Японии наградил его Императорской премией Praemium, эквивалентной Нобелевской премии в области музыки.

Этот год ознаменован 75-летием самого Маэстро и 25-летием созданного им оркестра "Kremerata Baltica". Этот двойной юбилей артисты отметят многочисленными концертами по городам Канады, Америки, Европы, Азии.

5 марта вместе с прославленным Маэстро на сцену выйдут скрипачка Мадара Петерсоне (Латвия) и Бакинский камерный оркестр под управлением заслуженного артиста Азербайджана Фуада Ибрагимова.

Начало концерта - в 19.00.

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