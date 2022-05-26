Вадим Абрамов дал концерт в Баку

В рамках первого Международного фортепианного фестиваля в Баку в Orange Groove прошел концерт музыканта из Германии, уроженца Баку Вадима Абрамова, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Освободите сцену для первоклассного зрелища! Вадим Абрамов знает, как увлечь свою аудиторию. Как пианист или клавишник, как певец или артист, с поп-музыкой, роком, джазом или классикой: этот человек на 100% в своей стихии, когда речь идет о создании первоклассной музыкальной атмосферы для вечера. Это все про Вадима Абрамова. Его концерт - это не только виртуозная игра на фортепиано и клавишных, но и, прежде всего, атмосфера, которая вдохновляет, завораживает, очаровывает эмоциональными, танцевальными моментами. Музыкант во всем ищет гармонию, и в выступлении он воплотил её в своих джазовых импровизациях, эмоциональных, завораживающих и навевающих приятные воспоминания.

Ведущий вечера - Тофиг Гасансой. Фото и видео - Кямран Багиров.

Первый Международный фортепианный фестиваль - İnternational Baku Piano Festival, организованный при поддержке министерства культуры Азербайджана, проходит в Баку с 20 по 27 мая. Девиз фестиваля: May piano inspire you! Основатель и директор фестиваля - заслуженный артист Азербайджана Шаин Новрасли. В течение недели ведущие зарубежные и азербайджанские пианисты-виртуозы предоставляют возможность зрителям насладиться хорошей музыкой. Каждый день недели на выбор меломанов концерты в различных жанрах, от классики до джаза.

Сайт фестиваля: https://bakupianofestival.com/

Билеты по ссылке https://iticket.az/events/1st-baku-international-piano-festival

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