В Азербайджане впервые снимут полнометражный анимационный фильм

Впервые в истории отечественного анимационного кино будет представлен полнометражный анимационный фильм "Обжора".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил заведующий сектором отдела аудиовизуальных и интерактивных медиа Министерства культуры Руфат Гасанов.

Говоря о необходимости уделять больше внимания производству детских фильмов в нашей стране, Р.Гасанов подчеркнул, что приоритетным вопросом является проведение всего производственного процесса в Азербайджане с привлечением в эту сферу новых специалистов.

"Из-за отсутствия технических возможностей в процессе создания анимационных фильмов в Азербайджане мы вынуждены отправить проект в за рубеж для завершения этой работы", - сказал представитель минкультуры.

Отметив, что в настоящее время в нашей стране работают около 20 профессионалов в области анимации, заведующий сектором Министерства культуры подчеркнул, что в этой сфере проводятся различные работы. "На данный момент идет процесс подготовки и представления полнометражного анимационного фильма "Обжора". По мере продолжения проекта число людей, вовлеченных в этот процесс, будет расти. Надеюсь, что данный проект станет успешным в нашей стране", - добавил Р.Гасанов.

Отметив, что азербайджанское кино в настоящее время переживает переходный период, Руфат Гасанов подчеркнул, что в соответствии с международным опытом и с учетом реалий Азербайджана предпринимаются новые шаги для развития этой сферы.