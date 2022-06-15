В Бакинской музыкальной академии прошел вечер классической музыки

В музыке много чудес, но главное ее чудо - это классика, отличительной особенностью которой является сочетание разнообразия художественных приемов с глубиной передаваемых переживаний. Неописуемая красота мелодий и совершенство звучания, одинаково воспринимается миллионами слушателей, подсознательно задевая наш внутренний мир. Настоящее искусство должно волновать не разум, а именно чувства! Классическая музыка - это выбор избранных, настоящих ценителей искусства, в частности, музыки. Более того, почитатели классической музыки открыты ко всему новому. Кстати, ученые исследовали, что любовь к классической музыке добавляет женщине привлекательности.

Четыре прекрасные женщины, лауреаты республиканских и международных конкурсов - три пианистки Гюльшан Мехтиева, Оксана Гюль и Зариф Керимова, и флейтистка Наргиз Алиева провели вечер классической музыки в Большом зале Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, посвященный Дню национального спасения, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В концертной программе исполнены произведения азербайджанских и мировых классиков, современных авторов и авторские композиции. Гармония фортепиано и флейты оставили у зрителей незабываемые впечатления.