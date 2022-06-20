Международный центр мугама и посольство Бразилии подписали меморандум о сотрудничестве

Международный центр мугама (МЦМ) и посольство Бразилии в Азербайджане подписали меморандум о сотрудничестве в области культуры, сообщили Day.Az в пресс-службе Центра.

Меморандум подписали директор Центра, народный артист Мурад Гусейнов и посол Бразилии Мануэль Адальберто Карлос Монтенегро Лопес да Крус.

Мурад Гусейнов выразил уверенность в том, что меморандум станет важным вкладом в развитие сотрудничества в сфере культуры. Он рассказал о концертах бразильских музыкантов, прошедших в МЦМ. В частности, в декабре прошлого года состоялся концерт "Одна ночь в Рио". Также бразильские музыканты выступили на организованном Фондом Гейдара Алиева Международном фестивале мугама "Мир мугама" и Бакинских джаз-фестивалях, проведенных в МЦМ. На встрече состоялось обсуждение дальнейших перспектив культурных отношений и сотрудничества. Было отмечено, что меморандум создаст новые возможности для азербайджанских и бразильских исполнителей в деле пропаганды национальных музыкальных традиций.

Посол Бразилии выразил признательность за теплый прием и высказал предложения по совместной организации концертных программ, мероприятий и проектов, представляющих взаимный интерес для расширения сотрудничества в сфере культуры.

В ходе встречи была достигнута договоренность о проведении при совместной организации 27 июня в МЦМ концерта популярной бразильской инструментальной группы Choronas. Отметим, что коллектив, основанный музыкантами из Сан-Паулу в 1994 году, выступал с концертами во многих странах мира.