Юсиф Эйвазов выступил на одной сцене с Андреа Бочелли

Народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов и народная артистка России Анна Нетребко выступили на концерте со всемирно известным итальянским тенором Андреа Бочелли, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Музыкальный вечер прошел на вилле Андреа Бочелли в Форте-деи-Марми (Италия). Артисты исполнили лучшие и любимые слушателями произведения из опер и оперетт.

"Было очень красиво, душевно, тепло и по-домашнему. Тосканская ночь на вилле Андреа Бочелли в компании потрясающих музыкантов, друзей, семьи - что еще нужно? Спасибо всем причастным!", - написал на своей странице в социальной сети Юсиф Эйвазов.

Напомним, что летом 2021 года Эйвазов и Нетребко также выступили в Форте-деи-Марми.