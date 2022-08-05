Сегодня мы собрались на важное мероприятие в родной и дорогой для нашего сердца Шуше. Проведение конкурса мугама в Шуше - знаменательное событие.

Об этом АЗЕРТАДЖ сказал заслуженный артист Азербайджана Таяр Байрамов, передает Day.Az.

"Вот уже много лет мы мечтали провести конкурс мугама в Шуше. Вслед за фестивалем "Харыбюльбюль" еще одним мероприятием, впервые проводимым в Шуше, стал конкурс мугама, и это событие, вызывающее большое чувство гордости. Поздравляю по этому случаю весь наш народ, всех ценителей мугама. Иншаллах, и впредь такие мероприятия будут проводиться в нашем процветающем Карабахе", - сказал Т.Байрамов.