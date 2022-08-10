В Баку отметят 70-летие Эльдара Мансурова

Во Дворце Гейдара Алиева 2 октября состоится вечер, посвященный 70-летнему юбилею известного композитора, мэтра национальной эстрады, автора множества хитов и классических произведений, заслуженного деятеля искусств, народного артиста Азербайджана Эльдара Мансурова, сообщили Day.Az во Дворце.

В концертной программе примут участие звезды азербайджанской эстрады.

Отметим, что Эльдар Мансуров является автором более 2000 песен и инструментальных произведений, написал музыку к более 70 спектаклям, художественным, документальным и мультипликационным фильмам. Является автором множества хитов нашей эстрады, многие певцы благодаря его песням стали звездами. В творчестве Эльдара Мансурова особое и главное место занимают именно классические, симфонические, хоровые и камерные произведения. К примеру, "Баятылар" исполняется на более чем двадцати языках мира в странах Европы и Азии, Северной и Южной Америки.

Эльдар Мансуров создал рок-оперу "Семь красавиц". Одной из его крупных работ является симфо-рок-мугам "Бахрамнаме", посвященный памяти отца - Бахрама Мансурова. Он также является автором рок-балетов "Клеопатра" и "Олимп".