Он узнаваемый, молодой, красивый…

Сегодня, 17 августа, в день рождения народного артиста СССР Муслима Магомаева в Аллее почетного захоронения в Баку почтили память легендарного исполнителя и композитора, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Муслиму Магомаеву исполнилось бы 80 лет...

Вдова легендарного исполнителя и композитора - народная артистка СССР Тамара Синявская отметила, что сегодня в Бакинском приморском национальном парке состоялось открытие замечательного памятника Муслиму Магомаеву. В открытии приняли участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева.

"Муслим узнаваемый, молодой, красивый... И там должна звучать музыка - "О, море-море" (прим. - "Синяя вечность"). Кто захочет поклониться ему, приходите... Муслим Магомаев недаром написал песню "Синяя вечность". Все то, что ему подарил Господь, он отправил в синюю вечность небесную, и в синюю вечность морскую... " - сказала Тамара Синявская.

Она добавила, что в Азербайджане всегда чтят память Муслима Магомаева.

"Хочу сказать, его помнят, очень любят и очень чтут в его родном Азербайджане", - сказала Тамара Синявская.