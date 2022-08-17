Я всегда пытался равняться на Муслима Магомаева, хотя понятно, что этого сделать невозможно... Как мне кажется, само желание делает мое творчество лучше.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в среду журналистам народный артист Азербайджана, певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN) на мероприятии в Аллее почетного захоронения в Баку, посвященном 80-летию со дня рождения легендарного исполнителя и композитора.

Народный артист подчеркнул, что Муслим Магомаев сыграл большую роль в его творчестве.

"Когда принимаю какие-то творческие решения, всегда делаю это через призму - что сказал бы Муслим Магомаев. Согласился бы он это спеть или нет...Принял бы участие в том или ином концерте или нет... Муслим Магомаев задал такую планку, которая помогает любому артисту. Даже молодым артистам, с которыми я работаю, говорю - нам есть на кого равняться", - сказал Эмин Агаларов.

По словам народного артиста, день рождения Муслима Магомаева - еще одна возможность для всех вспомнить его творчество, его личность, еще раз оценить его вклад в мировое искусство, в пропаганду искусства Азербайджана.

"То, что он записал, нарисовал, те песни, которые он написал как композитор - они стали вечными. Имя Муслима Магомаева знают во всем мире, он выступал неоднократно в Германии, Италии, Польше, США, и все это было в советский период, что еще раз подтверждает высоту полета этого артиста", - заключил Эмин Агаларов.