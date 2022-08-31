Известный артист театра и кино, актер Азербайджанского государственного театра юного зрителя, народный артист Гурбан Исмайлов перенес операцию на сердце, сообщили Trend Life коллеги актера, передает Day.Az.

Операция прошла успешно, народный артист находится в больнице под наблюдением врачей.

Гурбан Исмайлов родился 12 июня 1960 года в Агджабединском районе, после окончания восьмилетки решил поступить в профтехучилище в Баку. Там записался в театральный кружок, затем ушел в армию, а после возвращения устроился работать в Театр юного зрителя рабочим. В 1981 году поступил на факультет актера кино и драмы Государственного института искусств (сейчас - Азербайджанский государственный университет культуры и искусств).

На последнем курсе в 1985 году выступал в фольклорном театре "Nasimi" и учебном театре вуза. В 1989 году дебютировал на сцене ТЮЗа в постановке режиссера Гусейнаги Атакишиева "Qətl günü" ("День казни"). Начиная с 2003 года, актер снимается в кино.

За более чем 35-летнюю творческую деятельность воплотил множество ярких и харизматичных образов в театре, кино и телесериалах.