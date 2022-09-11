https://news.day.az/culture/1494553.html XIV Фестиваль классической музыки имени Узеира Гаджибейли пройдет в пяти городах Азербайджана - ВИДЕО
XIV Фестиваль классической музыки имени Узеира Гаджибейли пройдет в пяти городах Азербайджана - ВИДЕО
XIV Фестиваль классической музыки имени Узеира Гаджибейли пройдет 18-26 сентября.
Как сообщает Day.Az, об этом написал в Twitter министр культуры Анар Керимов.
На фестивале, организованном Фондом Гейдара Алиева и Министерством культуры, музыканты из 14 стран выступят в Баку, Гяндже, Барде, Агджабеди. Они выступят и в Шуше.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре