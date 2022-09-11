XIV Фестиваль классической музыки имени Узеира Гаджибейли пройдет в пяти городах Азербайджана

XIV Фестиваль классической музыки имени Узеира Гаджибейли пройдет 18-26 сентября.

Как сообщает Day.Az, об этом написал в Twitter министр культуры Анар Керимов.

На фестивале, организованном Фондом Гейдара Алиева и Министерством культуры, музыканты из 14 стран выступят в Баку, Гяндже, Барде, Агджабеди. Они выступят и в Шуше.