В возрасте 73 лет скончался народный артист Азербайджана Вагиф Абуталыбов.

Как передает Day.Az со ссылкой на местные СМИ, сегодня он будет предан земле на кладбище в Ясамальском районе.

Отметим, что с 16 лет В.Абуталыбов играл на трубе в различных музыкальных коллективах. Его творческий путь начался с музыкального ансамбля Тофига Ахмедова, а затем продолжился в ВИА "Гая" (Qaya). Самый яркий период его деятельности связан с ансамблем под руководством Рашида Бейбутова.

Позднее В.Абуталыбов начал работать в Азербайджанском государственном эстрадном оркестре. Один из важных периодов его творчества связан с военным оркестром Минобороны Азербайджана.

Распоряжениями общенационального лидера Гейдара Алиева В.Абуталыбову были присвоены почетные звания "Заслуженный артист" и "Народный артист".