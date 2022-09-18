День национальной музыки в Азербайджане

Сегодня, 18 сентября, в Аллее почетного захоронения в Баку состоялось мероприятие, посвященное Дню национальной музыки, сообщает Trend Life.

День национальной музыки - вошел в историю как день рождения выдающегося композитора, музыковеда, педагога, публициста, драматурга, основоположника азербайджанского профессионального музыкального искусства, народного артиста СССР Узеира Гаджибейли (1885-1948 годы). Также в этот день родился другой выдающийся представитель азербайджанской музыки, великий композитор Муслим Магомаев старший (1885-1937 годы).

В мероприятии приняли участие - министр культуры Азербайджана Анар Керимов, ректор Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли (БМА), народный артист СССР и Азербайджана, профессор, известный пианист, композитор Фархад Бадалбейли, ректор Азербайджанской национальной консерватории, народный артист Азербайджана Сиявуш Керими, директор Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева, народный артист Мурад Адыгезалзаде, директор Международного центра мугама, народный артист Мурад Гусейнов, руководитель Азербайджанской государственной хоровой капеллы, народная артистка Гюльбаджи Иманова и другие.

В своем выступлении на мероприятии министр культуры Азербайджана Анар Керимов отметил, что день рождения Узеира Гаджибейли - день нашей гордости , символ нашей музыки. Было подчеркнуто, что Узеир Гаджибейли выдающаяся личность, феномен, внесший большой вклад в нашу музыкальную культуру, он поднял азербайджанскую музыку на мировой уровень. Наряду с творческой деятельностью Гаджибейли также вошел в историю как видный общественный деятель.

Было отмечено, что азербайджанское государство всегда с большим вниманием и заботой относится к творческому наследию великого композитора. Ректор БМА, народный артист СССР и Азербайджана Фархад Бадалбейли и ректор Азербайджанской национальной консерватории, народный артист Азербайджана Сиявуш Керими отметили, что великий композитор Узеир Гаджибейли внес большой вклад в развитие и пропаганду национального музыкального искусства.

Далее участники мероприятия возложили цветы к могилам выдающихся деятелей национального музыкального искусства - Узеира Гаджибейли, Бюльбюля, Муслима Магомаева, Ниязи, Гара Гараева, Фикрета Амирова и других.