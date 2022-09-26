Успешный показ оперы "Севильский цирюльник" в Театре оперы и балета

Автор: Нигяр Алиева

24 сентября в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета состоялся показ оперы "Севильский цирюльник" Дж.Россини. Как известно, эта опера входит в сокровищницу мирового оперного искусства, пользуется огромной популярностью среди меломанов и любителей оперного искусства и каждый раз при показе собирает большую зрительскую аудиторию.

И на сей раз эта опера в Азербайджанском театре оперы и балета прошла при аншлаге.

В целях повышения профессионального уровня спектакля руководством Театра оперы и балета для участия в этой опере были приглашены гастролеры, известные вокалисты - солист Одесского Национального академического театра оперы и балета, лауреат международных конкурсов вокалистов Богдан Панченко (партия Фигаро), солист Киевской Национальной оперы, заслуженный артист Украины, лауреат международных конкурсов вокалистов Дмитрий Иванчук (партия Альмавивы), солисты Мариинского театра, лауреаты международных конкурсов вокалистов Мирослав Молчанов (партия Базилио), Николай Каменский (партия Бартоло). В спектакле также принимали участие заслуженная артистка Азербайджана Инара Бабаева (партия Розины), солисты Нина Макарова (партия Берты) и Махир Тагизаде (партия Офицера).

Следует особо отметить, что зрители тепло и эмоционально воспринимали исполнение солистами своих партий и каждое их выступление сопровождали бурными аплодисментами и возгласами браво.

Прекрасно и на высоком профессиональном уровне спектаклем дирижировал главный дирижер Театра оперы и балета, заслуженный артист Азербайджана, лауреат международных конкурсов дирижеров и национальной премии "Хумай" Эйюб Гулиев.

Показ оперы "Севильский цирюльник" в Азербайджанском театре оперы и балета явился без преувеличения своеобразным праздником высокого академического искусства и оставил у зрителей неизгладимые впечатления.