https://news.day.az/culture/1498563.html Анар Керимов примет участие во всемирной конференции в Мехико
Анар Керимов примет участие во всемирной конференции в Мехико
Делегация во главе с министром культуры Азербайджана Анаром Керимовым примет участие во Всемирной конференции по культурной стратегии и устойчивому развитию ("Mondiacult 2022") министров культуры стран-членов ЮНЕСКО, которая состоится 28-30 сентября текущего года в Мехико (Мексика), сообщили Day.Az в ведомстве.
Планируется, что в данной конференции примут участие более 1500 гостей, включая около 160 министров культуры.
В рамках визита планируется выступление Анара Керимова на тему "Наследие и культурное разнообразие в период кризиса", а также проведение ряда двусторонних встреч.
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