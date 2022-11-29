В Баку и Гяндже отметят 100-летие со дня рождения Рауфа Гаджиева
3-27 декабря в Баку и Гяндже пройдет музыкальный фестиваль "Rauf Hacıyev - 100" (Рауф Гаджиев - 100), сообщили Day.Az в министерстве культуры Азербайджана, являющемся организатором проекта.
Фестиваль приурочен к 100-летию со дня рождения видного композитора, известного общественного деятеля, народного артиста СССР Рауфа Гаджиева (1922-1995).
Музыкальный фестиваль будет организован в соответствии с распоряжением Президента Азербайджана о проведении 100-летнего юбилея Рауфа Гаджиева.
В рамках фестиваля будут исполнены сочинения композитора, а также пройдет научно-творческая дискуссия, посвященная памяти Рауфа Гаджиева.
Фестивальные концерты, показы спектаклей и мероприятия будут проведены во Дворце Гейдара Алиева, Азербайджанском государственном академическом музыкальном театре, Государственном музее музыкальной культуры Азербайджана, Гянджинской государственной филармонии, Международном центре мугама и Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева.
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