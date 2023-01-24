В YARAT состоится премьера фильма «Обнаженный»

2 февраля в Пространстве современного искусства YARAT состоится премьера фильма "Обнаженный" режиссера Хикмета Рагима.

Как сообщили Day.Az в YARAT, картина рассказывает о выживании семьи в глухой провинции и судьбоносных решениях, которые люди порой принимают, оказавшись в сложной жизненной ситуации. Главный герой фильма, Сабир, отчаянно стремится обеспечить достойную жизнь своим родным, но в итоге теряет душевную чистоту и разрушает собственное будущее.

Желающие принять участие в премьере фильма должны зарегистрироваться по ссылке: https://cutt.ly/X9fURj4