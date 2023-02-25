Расим Джафар представил мировую премьеру художественного фильма "Агрыдаг" на Берлинском кинофестивале

На 73-м Берлинском международном кинофестивале состоялась мировая премьера художественного фильма "Агрыдаг" с участием в главной роли заслуженного артиста Азербайджана Расима Джафара. Фильм представлен в номинации "Перспектива немецкого кино", сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Фестиваль проходит с 16 по 26 февраля под лозунгом "Давайте соберёмся вместе" (Let's Get Together). Президентом жюри является звезда Голливуда Кристен Стюарт.

Съемки фильма "Агрыдаг" осуществлены Zeitgeist Filmproduktion в Турции и Германии. Режиссер - Энгин Кондаг (Германия), оператор - Миколай Сигуда (Польша). В картине снялись немецкие актеры с турецкими корнями Мерве Аксой, Фунда Розенланд и Азиз Чапкурт, а также азербайджанская актриса - выступавшая раньше на сцене ТЮЗа Роза Ибадова, которая на протяжении последних лет живет в Турции.

Фильм повествует о трагедии одной семьи, которая попадает под жернова патриархальных обычаев и современных западных устоев. Гражданка Германии с турецкими корнями по имени Зейнаб становится жертвой жестокого обмана со стороны мужа и решает временно вернуться в Турцию к своим родителям, чтобы прийти в себя. Однако она попадает в патриархальную среду, где вместо поддержки происходит противостояние с родителями. Расим Джафар воплотил образ жесткого по характеру главы семейства Гасана, который вступает в противостояние со своей дочерью Зейнаб.

По словам актера, фильм снят в духе картин французского режиссера Робера Брессона. Известный своим аскетичным подходом, Брессон внес заметный вклад в искусство кино; из-за привлечения им непрофессиональных актёров, использования эллипсисов и редкого употребления музыки его фильмы считаются выдающимися примерами минималистского кинематографа.