Ходжалинский геноцид в работах французского художника

В расположенной в Ичеришехер галерее NUR Art House при организации НПО Arts Council Azerbaijan проходит выставка работ французского художника Рено Балтзингера, посвященных Ходжалинскому геноциду, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

По словам руководителя Arts Council Azerbaijan Дадаша Мамедова, в экспозицию вошли 9 полотен автора.

"Картины художника Рено Балтзингера, посвященные Ходжалинскому геноциду, входят в коллекцию Arts Council Azerbaijan, и мы периодических их экспонируем. Впервые они были представлены в 2016 году, и уже после выставлялись вместе с работами других художников. Рено Балтзингер ранее приезжал в Баку, в тот визит он посетил памятник "Крик матери", установленный в Хатаинском районе Баку в память о жертвах трагедии", - сказал Дадаш Мамедов.

Напомним, что брат Рено Балтзингера в свое время являлся советником по культуре посольства Франции в Азербайджане. Он рассказал Рено о Ходжалинском геноциде и ознакомил с фотографиями, отражающими эту трагедию.

"Я познал через фотографии весь ужас этой трагедии и в 2012 году решил создать эту серию. Мой брат умер, но я пообещал выставить и показать работы, посвященные Ходжалинской трагедии, во всем мире", - сказал ранее художник.

Отметим, что выставка продлится до 5 марта 2023 года.