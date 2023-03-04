В Детской филармонии состоялся концерт "Для вас"

В Азербайджанской государственной детской филармонии состоялся концерт "Sizin üçün" (Для вас), посвященный Международному женскому дню 8 Марта, сообщает Day.Az.

В праздничном вечере приняли участие коллективы и солисты филармонии - детский хор Şəms, Детский музыкальный театр, воспитанники вокальных и танцевальных классов. В красочной программе в честь своих бабушек, матерей, сестер и любимых друзей были представлены песни и танцы народов мира.

Главная цель проекта - формирование основы общей культуры посредством объединения творческих проявлений при реализации своих внутренних музыкальных потребностей и проявления инициативы в музыкальной деятельности, обогащение эстетических впечатлений и проявление позитивных личностных качеств подрастающего поколения.

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