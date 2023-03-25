Фаик Агаев представил черно-белый ремикс "Dönmə Geri"

Народный артист Азербайджана Фаик Агаев представил черно-белый клип "Dönmə Geri" (Не возвращайся) на одноименный хит 1995 года, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Композиция повествует о сложных человеческих чувствах от обманутой любви. Когда человек любит другого человека, верит в то, что его чувства взаимны, строит далеко идущие планы в отношении своего любимого человека, а на деле это оказывается миражом и все мечты рушатся...

Слова и музыка - заслуженный деятель искусств Говхар Гасанзаде, аранжировка - Nadeer Nağdpul & STKHA, masterinq - STKHA. Режиссер - Наиль Наибоглу, оператор - Эмин Гусейнов, монтаж - Этибар Гасанов, цветокоррекция - Алекс Анищенко, стилист - Вяфа Исазаде.