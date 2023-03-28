В Испании и Латвии состоялись гастроли азербайджанского маэстро Фуада Ибрагимова

Известный азербайджанский дирижер, заслуженный артист Фуад Ибрагимов выступил в Испании и Латвии, сообщили Day.Az в пресс-службе Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева.

Отметим, что Государственная академическая филармония имени Муслима Магомаева, являющаяся одним из важнейших центров нашей музыкальной жизни, всегда отличалась особым вниманием к профессиональным музыкантам.

Одним из ведущих творческих представителей Филармонии является главный дирижер Бакинского камерного оркестра и Симфонического оркестра "Новая филармония" в Мюнхене (Германия), заслуженный артист Азербайджана Фуад Ибрагимов.

Фуад Ибрагимов регулярно выступает не только в нашей стране, но и за её пределами. Две гастрольные поездки состоялись в марте.

Первый концерт прошел в столице Испании - Мадриде. На сцене Auditorio Nacional de Musica (Национальная музыкальная аудитория Мадрида) состоялся концерт Классического оркестра Санта-Чечилия под управлением азербайджанского дирижера. На музыкальном вечере были исполнены Симфонии № 8 Людвига Ван Бетховена и Симфония № 2 Феликса Мендельсона Бартольди.

Следующий гастрольный концерт состоялся в столице Латвии - Риге. В Great Guild (Большая гильдия) под управлением Фуада Ибрагимова выступил Латвийский национальный симфонический оркестр. В программу концерта вошли Увертюра "Эгмонт" и Концерт для фортепиано с оркестром №4 Людвига Ван Бетховена, Симфония № 9 "Из Нового Света" Антонина Дворжака. Солистом концерта выступил латвийский пианист Даумант Лиепиньш.

Мероприятие транслировалось на местном радио. Концерт прошел с оглушительным успехом и привлек внимание латвийских музыковедов.