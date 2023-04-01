В Баку приехал известный американский музыкант, председатель Американского общества мугама, исполнитель на кяманче, таре и уде Джеффри Вербок (Jeffrey Werbock), сообщает Day.Az.

В рамках своего очередного визита в нашу страну Джеффри Вербок провел творческие встречи в Гимназии искусств при Азербайджанской национальной консерватории и Университете ADA, выступил с концертом в Государственном театре песни имени Рашида Бейбутова. Кстати, эти кадры войдут в новый документальный фильм об Азербайджане шведского режиссера Микаэла Силкеберга.

В концертной программе, организованной Международным фондом Евразийской прессы, были представлены композиции "Bəstə-Nigar", "Dilkeş", "Çahargah", "Şur", "Segah" и другие. Председателем фонда Умидом Мирзоевым и председателем Центра глобального сотрудничества и аналитических исследований Хаялы Мамедовой музыкант был отмечен дипломом за многолетнюю пропаганду азербайджанского мугама во всем мире.

Джеффри Вербок - музыкант, тонко чувствующий азербайджанскую национальную музыку, исполняющий мугамы на высоком профессиональном уровне, а главное, испытывающий бесконечную любовь к нашей стране. В Азербайджане его называют "Джеффри гардаш". "Гардаш" переводится как "брат". Он неутомимый популяризатор азербайджанской музыки, ученый-музыковед, посвятивший свою жизнь изучению истории мугама и выступающий с лекциями о нем и концертами в США, Европе и на Ближнем Востоке.

Джеффри Вербок родился в Филадельфии (США) в 1951 году. В 6 лет начал обучаться игре на фортепиано, а в 12 лет увлекся гитарой. Знакомство Джеффри Вербока с азербайджанской музыкой началось в 1973 году, когда он был студентом Университета искусств в Филадельфии и впервые услышал азербайджанскую музыку. Случайная встреча с азербайджанцем, исполнявшим на таре мугам, произвела неизгладимое впечатление на молодого американца.

Музыкант вспоминает, что когда впервые узнал о мугаме, в первый раз услышал его, он признал его изысканность и оценил глубину чувств. Это настолько потрясло его, что он решил обязательно изучить эту потрясающую музыку, овладеть навыками игры на инструментах, представить западному слушателю эти древние музыкальные традиции.

Достав кассеты с записями Бахрама Мансурова, Габиля Aлиeва и Сары Гадимовой, он стал самостоятельно изучать азербайджанскую музыку. Более того, на протяжении двенадцати лет брал уроки у знаменитого Зевулона Авшаломова, уроженца Дербента, признанного одним из лучших знатоков азербайджанской музыки. Большую помощь и поддержку американскому музыканту оказала легендарная исполнительница, народная артистка Азербайджана Зейнаб Ханларова. Еще в конце 90-х он выпустил книгу "Страна огней - Азербайджан".

В течение многих лет он совершенствовал свои навыки как исполнения азербайджанского мугама, так и изучения языка. Как говорит музыкант: "Я безумно люблю Азербайджан! Большую часть своей жизни посвятил изучению азербайджанской народной музыки и каждый раз узнаю о ней что-то новое. Стараюсь многое делать для пропаганды азербайджанской музыки, прежде всего мугама, у себя на родине и в других странах мира. Без знания азербайджанского языка невозможно узнать всю глубину традиций и наследия народа, почувствовать себя настоящим азербайджанцем".

За эти годы он неоднократно приезжал в Азербайджан, принимал участие в различных мероприятиях, выступал с концертами, входил в состав жюри детских конкурсов мугама. Также посещал места проживания вынужденных переселенцев и беженцев в результате оккупации Арменией азербайджанских земель. Здесь он искал юные таланты, которые исполняют мугам, и даже снял об этом документальные фильмы "Дети поют мугам" и "Молодые голоса, древние мотивы", которые представил в разных странах мира.

"Главной причиной было желание увидеть своими глазами и лично испытать, какова их жизнь, как они живут и выживают, как справляются с трудностями и могут ли они сохранить свою культуру, особенно учитывая тот факт, что Карабах признан местом возникновения мугама. И говорили, что дети в Карабахе являются лучшими певцами", - объясняет он.

А одним из самых счастливых дней Джеффри Вербок считает прошлогодний визит в освобожденную Шушу - настолько он всегда горел душой за Азербайджан!