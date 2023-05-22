YARAT представил потрясающую "Музейную ночь"

Пространство современного искусства YARAT представило потрясающую программу "Музейной ночи", которая превратилась в захватывающее и заставляющее задуматься путешествие, передает Day.Az со ссылкой на Trend. Мероприятие было посвящено Международному дню музеев.

Мероприятие, вдохновленное знаменитой теорией архетипов Карла Густава Юнга, основано на концепции "тени" (теневой стороны личности). Таким образом, мероприятие, представленное под слоганом "За тенью", подарило каждому участнику возможность понять и выразить себя. Все гости могли совершить иммерсивное (способ восприятия, создающий эффект погружения в искусственно созданную среду) и будоражащее путешествие, которое длилось с 18:00 до 3 утра.

Гости Центра YARAT смогли в эту ночь принять участие в волнующих и увлекательных мероприятиях, перформансах и мастер-классах. Одними из самых ярких моментов ночи стали авторский перформанс Алины Юсуповой "Черный без ограничений" и мультимедийный перформанс с использованием кодирования арт-дуэта RAW. Большой популярностью пользовались также Мандалотерапия Арзу Сулеймановой "Круг безмятежности" (мандалотерапия - одно из направлений арт-терапии исцеления искусством), а также мастер-класс художника Рамала Кязыма "Зеркало души". Одним из открытий для зрителей стала видеоработа "Слейся со своей тенью" художницы Наргиз Абдуллаевой. Она стала блестящим дополнением программы.

Государственный театр пантомимы завоевал сердца зрителей великолепной постановкой "Манкурт". На первом этаже Музея живописи Азербайджана XX-XXI веков состоялся интерактивный тур под названием "Ночь в Музее", а на втором прошло увлекательное "Шекербура Шоу" и интеллектуальная игра "Клуб 22".

Ближе к завершению мероприятия гости переместились на лужайку под открытым небом, где проходило живое выступление групп "Call It" (Азербайджан) и"MokuMoku" (Грузия).

В общей сложности мероприятие посетило 2500 человек.

Партнерами проекта стали администрация Приморского Бульвара, онлайн платформа "iTicket", компания Meatadore.