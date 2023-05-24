В Баку пройдет выставка картин, созданных на природе

В Центре искусств "Хатаи" в Баку 3 июня в 16:00 откроется выставка работ, созданных в ходе пленэра ("Plener əsərlər sərgisi"), сообщили Day.Az организаторы мероприятия.

Цель выставки - привнести больше красок в творческую палитру художников, повысить интерес общественности к пейзажам, созданным с натуры.

Мероприятие будет проведено в рамках "Года Гейдара Алиева" при организации министерства культуры, Союза художников Азербайджана, Государственной картинной галереи и Центра искусств "Хатаи".

На участие в выставке более 200 художников отправили около 500 произведений, созданных на лоне природы в различных направлениях изобразительного искусства. Из них 79 произведений около 60 авторов войдут в экспозицию выставки.

Художникам экспонируемых произведений будут вручены сертификаты, также авторы произведений выбранных посетителями Центра искусств "Хатаи" и жюри, получат подарки.

Отметим, что пленэр (от франц. plein air - открытый воздух) - это создание картин вне мастерской, на природе, при естественном освещении. Пленэр, в отличие от традиционной студийной живописи, позволяет художнику с большой точностью отобразить на холсте или бумаге богатство окружающих красок и малейших изменений цвета натуры. Пленэр подразумевает наличие у живописца ограниченного количества времени для написания произведения. Художник не продолжает трудиться над этой картиной в мастерской, чтобы внести какие-либо корректировки. В противном случае произведение получится качественно иным, так как будет безвозвратно утрачена активная роль света и воздуха в ходе работы над ним.

Ознакомиться с произведениями, которые будут представлены на выставке можно по ссылке.

Выставка будет проходить в течение трех дней. Вход свободный.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az.