Посетители кинофестиваля в Хорватии увидят азербайджанский анимационный фильм "Tarix"

Азербайджанский короткометражный анимационный фильм "Tarix" (История) включен в основную конкурсную программу 14-го Международного фестиваля анимационных фильмов VAFI & RAFI в Хорватии, сообщили Day.Az в пресс-службе киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы.

Фестиваль пройдет с 25 мая по 4 июня.

Анимационный фильм "Tarix" был снят в рамках конкурса кинопроектов для короткометражных художественных, документальных и анимационных фильмов "Böyük Qayıdış" (Большое возвращение), объявленного министерством культуры Азербайджана.

Режиссером фильма производства "OB FILM" является Джейхун Тюрксой, композитор - Шамси Тагиев, автор сценария и продюсер - Орхан Бехбиддир.

"Tarix" - это история мальчика, который родился после Первой Карабахской войны. За прошедшие годы он не смирился с оккупацией родной земли...

Отметим, что анимационная кинокартина "Tarix" ранее была продемонстрирована на V Международном фестивале анимации для детей и взрослых ANIMAFILM в Баку, 19-м Международном кинофестивале Aakruti-My Creation в Индии, кинофестивале Batangas Balisong на Филиппинах.