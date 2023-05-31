Азербайджанская ассоциация аутизма организовала в Баку праздник для детей

На территории Бакинского приморского национального парка при организации Азербайджанской ассоциации аутизма прошло мероприятие, приуроченное к Международному дню защиты детей, отмечаемому 1 июня, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Мероприятие посетили видные общественные деятели, известные представители культуры и искусства.

Для детей, нуждающихся в особой заботе, был организован настоящий праздник с музыкой, танцами, веселыми играми и подарками, среди которых познавательные книги от заслуженного артиста Азербайджана Бахрама Багирзаде. В рамках мероприятия были представлены изделия ручной работы в таких направлениях, как художественная вышивка, вязание, бисероплетение и другие.

По словам председателя Азербайджанской ассоциации аутизма Эльнура Мамедли, цель мероприятия - поддержка и интеграция в общество детей, нуждающихся в особой заботе.

"Подобные мероприятия имеют важное значение в вопросах социализации, интеграции в общество детей, нуждающихся в особой заботе. Мы выражаем признательность нашим партнерам, которые оказали нам поддержку в организации праздника для детей", - сказал Мамедли.

Отметим, что дети с удовольствием приняли участие в различных развлекательных мероприятиях, они играли в настольный теннис, танцевали под зажигательные музыкальные композиции, непринужденно общались с гостями.

Мероприятие подарило его участникам яркие положительные эмоции, а фотографии, сделанные на празднике, позволят сохранить эти воспоминания надолго.

Мероприятие организовано при поддержке PASHA Holding, Главного управления Государственной дорожной полиции, Управления Приморского бульвара, ASAN Radio.