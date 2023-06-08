Чемпионат Азербайджана по танцам

11 июня в Доме культуры имени Саттара Бахлулзаде Сураханского района состоится чемпионат страны по танцам, организованный Союзом молодежи Азербайджана (СМА) и Ассоциацией танца Азербайджана (АТА), сообщает Day.Az.

Возрастные категории конкурса включают: младенцы (до 6 лет), дети (до 7-10 лет), подростки (11-15 лет), взрослые (16-25 лет), профессионалы (старше 25 лет)

В соревновании будут представлены следующие виды танцев: этнический фольклор, фольклорная стилизация, фольклорное шоу, танцы народов мира, классический танец, танцевальное шоу, хип-хоп и брейк-данс, национальный танец, классический индийский танец, современный индийский танец (болливуд)

Для каждой танцевальной категории - номинации: соло, дуэт, небольшая группа (3-7 человек), группа (8-12 человек), ансамбль (13-20 человек), большой ансамбль (21-50 человек)

"Основной целью конкурса является выявление талантливых коллективов, работающих в танцевальных видах, а также обмен опытом между педагогами и танцорами, привлечение подростков и молодежи к искусству хореографии", - отметил председатель АТА Азиз Азизов.

В составе жюри - заслуженный деятель культуры Римма Мамедова, заслуженные артисты Таир Эйнуллаев, Ульвия Гасанова, Фархад Алиев, Фарид Ибрагимов. Выступления будут оцениваться жюри по технике, композиции, имиджу и критериям шоу.

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