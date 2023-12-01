В Национальной библиотеке открылась выставка «Журнал «Женщина Востока – 100»

Прошло 100 лет со дня издания первого женского журнала в Азербайджане Şərq qadını ("Женщина Востока") (современное название Azərbaycan qadını (Женщина Азербайджана). По этому случаю сотрудники Азербайджанской национальной библиотеки подготовили одноименную виртуальную и традиционную выставку "Журнал "Женщина Востока-100".

Как сообщили Day.Az в библиотеке, на виртуальной выставке представлены фотографии, статьи, опубликованные в периодических изданиях по данной теме, книги по истории прессы Азербайджана, а также на традиционной выставке представлен первый номер журнала "Женщина Востока", выпуски, изданные в разные годы, литературные образцы, отражающие столетнюю историю журнала, рассказывающие об общественной деятельности азербайджанских женщин.

Желающие ознакомиться с виртуальной выставкой могут воспользоваться ссылкой.

Традиционная выставка продлится неделю.

Отметим, что журнал "Женщина Востока", вышедший в ноябре 1923 года и выходивший раз в месяц, поддерживал борьбу за права женщин, организацию женских клубов, образовательных программ и школ, защиту матери и ребенка, создание детских садов, женских консультаций, на его страницах систематически освещались актуальные вопросы ремесленных кооперативов.

Первое название журнала было "Женщина Востока", а с февраля 1938 года название журнала было изменено на Azərbaycan qadını (Женщина Азербайджана).

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