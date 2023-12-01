Азербайджан и Казахстан обсудили культурное сотрудничество

Состоялась встреча министра культуры Азербайджана Адиля Керимли и посла Казахстана в Азербайджане Алима Байеля, сообщили Day.Az в пресс-службе министерства культуры.

На встрече министр культуры Азербайджана рассказал о дружественных отношениях азербайджанского и казахского народов, подчеркнул, что связи между двумя странами развиваются в ряде областей, в том числе и в сфере культуры.

Было отмечено важное значение реализации совместных проектов для дальнейшего укрепления сотрудничества в сферах культуры и искусства.

Алим Байель подчеркнул, что существуют широкие возможности, которые будут способствовать углублению сотрудничества в сфере культуры.

На встрече также состоялся обмен мнениями о Днях культуры Казахстана, которые пройдут в Азербайджане 2-5 декабря, и других вопросах, представляющих взаимный интерес.

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