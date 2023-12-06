В Баку прошел творческий вечер Васифа и Джейхуна Аллахвердиевых

На сцене Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева прошел творческий вечер народного артиста Азербайджана Васифа Аллахвердиева и заслуженного деятеля искусств Азербайджана Джейхуна Аллахвердиева, сообщает Day.Az.

На вечере выступил Азербайджанский государственный оркестр народных инструментов под управлением дирижера, заслуженной артистки Азербайджана Илахи Гусейновой.

Солисты программы - заслуженные артисты Бейимханым Велиева (ханенде) и Сахиб Пашазаде (тар), лауреаты республиканских и международных конкурсов Орхан Гусейнли (ханенде), Нигяр Джалилова, Таир Амрахов (тар), Мадина Шахгялдиева (кяманча) и Хоровая группа Азербайджанского государственного ансамбля песни и танца имени Фикрета Амирова.

В программе прозвучали произведения Васифа и Джейхуна Аллахвердиевых, которые были тепло приняты слушателями и встречены бурными аплодисментами.

Отметим, что в своем творчестве Васиф Аллахвердиев продолжает традиции национальной композиторской школы, заложенные великими азербайджанскими композиторами.

Джейхун Аллахвердиев - автор известных концертов для струнных квартетов, симфонических и камерных оркестров. Его произведения звучат не только в Азербайджане, но и на различных международных фестивалях, концертах, в том числе в Японии, Иране и на Кипре. С 1999 года Джейхун Аллахвердиев работает преподавателем в Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли на кафедре композиции, воспитывая новое поколение композиторов. В 2006 году он получил должность доцента, а в 2014 ему было присвоено звание профессора.

Фото - Кямран Багиров.

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